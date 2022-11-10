Російські військові підозрюють у співпраці з ЗСУ навіть бабусь.

На Херсонщині потужний партизанський рух, окупанти дуже бояться херсонських партизанів.

Російські загарбники бачать партизана в кожному, розповіла голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова на брифінгу.

"На Херсонщині окупанти дуже бояться партизанів. Вони не те що побоюються, вони бояться лягати спати… Саме партизани мають потужний рух у місті Херсоні, зокрема, відома "Жовта стрічка" (Рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні після повномасштабного вторгнення РФ - УНІАН)", - сказала вона.

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За словами чиновниці, вона знає людей, які сьогодні, ризикуючи життям, продовжують показувати патріотичний український дух, підтримувати населення. Лугова підкреслила, що партизани, умовно кажучи, подають сигнали населенню про те, що бачать кожного, в тому числі зрадників.

Лугова навела приклад того, як російські загарбники бояться місцевих жителів, навіть зовсім старих людей.

"В один й той же час одна старенька продавала кріп та петрушку в одному й тому ж місці. Так орки підійшли та почали цю бабусю трясти. Тобто, чого вона стоїть тут кожен день – нібито щось відслідковує та передає ЗСУ… Більше тої старенької на тому місці ніхто не бачив… Тобто в кожному вони бачать партизана. Херсонці - дуже патріотичні люди", - підкреслила Лугова.

Ситуація у Херсоні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Збройні сили України розпочали контрнаступ на півдні.

У жовтні аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що Кремль створює інформаційні умови для виправдання здачі значних територій Херсонщини.

Вчора російське командування оголосило, що російські війська залишать правий берег області. У Міністерстві оборони РФ назвали це "маневром".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що наразі не спостерігається ознак того, що Росія без бою залишає Херсон.

За минулу добу ЗСУ на Херсонщині взяли під контроль вже 12 населених пунктів.

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