У жителів Херсона – панічні настрої.

Учора багато російських окупантів виїжджали з захопленого Херсона і міста Снігурівка Миколаївської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

За її словами, учора окупанти продовжували вивозити з Херсона вкрадені автомобілі, їхало багато колон військової техніки.

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"Вони виходили в бік Антонівського мосту і виходили зі Снігурівки (місто у Миколаївській області на кордоні з Херсонською – УНІАН)", - повідомила начальник адміністрації.

Лугова додала, що на значній території Херсона немає електропостачання, тепла та зв’язку. Аналогічна ситуація у низці приміських населених пунктів, зокрема у Приозерному, Комишанах.

Не працює також котельня в районі Острів, тому що не вистачало технічної води.

"Звернулися на суднобудівний завод, щоб зробити цю підпитку (водою – УНІАН) з Дніпра, але орки не дозволили нашому спеціалісту здійснити цю процедуру. Тому ситуація загрозлива й у місті, в районі Острова, немає зв’язку і світла. Аналогічна ситуація в центрі міста", - розповіла Лугова.

За її словами, яка саме ситуація в Херсоні просто зараз вона не знає, бо з учорашнього вечора не має зв’язку з містянами.

"В місті відсутній Інтернет. Зі вчорашнього вечора ні з ким не змогла вийти на зв’язок", - сказала Лугова.

Вона додала, що в місті серед населення панує паніка.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, командувач окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що вони залишають правий берег Херсонської області. Відповідно, обласний центр, місто Херсон, російські окупанти теж покинуть.

Пізніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що не спостерігається ознак того, що Росія добровільно, без бою, залишає місто Херсон.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, лише минулої доби, 9 листопада, ЗСУ на Херсонщині взяли під контроль 12 населених пунктів.

10 листопада стало відомо, що українська армія взяла під контроль місто Снігурівка Миколаївської області.

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