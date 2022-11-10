Наразі з Херсоном немає зв'язку.

Окупанти вивезли з Херсонського художнього музею абсолютно всі цінності.

Про це на брифінгу повідомила начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова, відповідаючи на запитання, у якому стані зараз експозиція музею, з якого, за даними очевидців, окупанти автівками вивозили експонати.

"Вивозилось дуже багато. Це була не одна вантажівка і не один автобус, забиті доверху. Вивозили, кидаючи в купу... В музеї була велика колекція картин знаменитих художників, зокрема, Олексія Шовкуненка, Івана Айвазовського... Я думаю, там не залишилось нічого, виходячи з того, скільки вантажівок вивозили нашу культурну спадщину", - розповіла Лугова.

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За її словами, в музеї було біля 13 тис. дуже цінних робіт, які збиралися фахівцями по крихтах понад 45 років. Серед цих творів – багато оригіналів.

Лугова не змогла уточнити, яка зараз ситуація в Херсоні, бо від вчорашнього вечора з містом немає зв’язку.

Що відбувається у Херсоні

Раніше в українській розвідці повідомляли, що російські військові масово вивозять з Херсонської області побутову техніку, речі мирного населення, та навіть склопакети.

Крім того, вони вивозили українців в тимчасово окупований Крим з подальшим переселенням на територію Росії.

9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що армія РФ має залишити правий берег області.

В Офісі президента вважають, що у Херсоні залишається значна частина угруповання військ РФ.

Тим часом у Міноборони РФ переміщення окупантів із правого берега на лівий назвали "маневром".

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