За приблизними підрахунками, в місті залишається близько 120-140 тисяч осіб.

Російські загарбники вивозять з тимчасово окупованого Херсона цінні речі.

Про це розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський в ефірі телеканалу Freedom.

"Йде масштабне розграбування міста. Вивозять, в тому числі техніку Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка ще залишалася. Є інформація, на жаль, що або вже почали, або готуються вивозити культурні цінності з музеїв Херсона та майно з ряду інших комунальних підприємств. І з'явилася інформація про вивезення медичного обладнання, але вона ще підлягає доперевірці", - повідомив він.

За його словами, в місті вже фактично немає кабельного інтернету, а мобільний працює з перебоями.

"В оселі людей, які погодилися виїхати, за свідченнями їхніх сусідів, приходять орки і грабують", - зазначив Соболевський.

Він підтвердив, що співробітники ФСБ і Росгвардії переодягаються і намагаються покинути правобережну частину області.

За даними Соболевського, в окупованому місті залишається близько 120-140 тисяч осіб.

"Переважна більшість людей намагаються на вулиці не виходити, щоб мінімізувати можливі контакти з окупантами і не потрапити в історію примусового виселення. Люди дуже чекають деокупації", - додав він.

Що відбувається на Херсонщині

Наприкінці серпня ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні України. Станом на 21 жовтня вдалося звільнити 88 населених пунктів області.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, Кремль створює інформаційні умови, щоб виправдати відступ і здачу значних територій Херсонщини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти замінували дамбу та агрегати Каховської гідроелектростанції.

"Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться більше 80 населених пунктів, включаючи Херсон. Сотні тисяч людей можуть постраждати. Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України", - сказав він.

За даними ОК" Південь", в Херсонській області загарбники намагаються прикрити цивільними переміщення своєї техніки поромними переправами.

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