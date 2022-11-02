Понтонна переправа також припиняє свою роботу.

Російська окупаційна "влада" в Херсоні звітує про нібито припинення цивільного транспортного сполучення через Дніпро.

Як пишуть кремлівські посіпаки у своєму Telegram-каналі, рішення ухвалено нібито у зв'язку з "завершенням евакуаційних заходів" (депортації - УНІАН).

Незаконна заборона поширюється на річкові таксі, баржі та інші водні судна. Понтонна переправа також припиняє свою роботу.

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Водночас у тій же заяві колаборанти підтверджують продовження депортації цивільних - через "Річпорт".

Пояснюючи заборону, окупанти пишуть, що правобережжя Херсонської області забезпечать продовольством і товарами першої необхідності.

Ситуація в Херсонській області - що відомо

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні країни. Незважаючи на уповільнення темпів просування, українські захисники продовжують "виносити" тил окупантів, контролюючи вогнем підвезення росіянам техніки та боєприпасів.

Готуючись до наближення українських сил, ворог депортує місцеве населення Херсона, вивозячи награбоване майно на інші підконтрольні РФ території. Генштаб повідомляє про "евакуацію" окупаційної "адміністрації" до Скадовська.

На думку командування, ці факти, а також погрози росіян підірвати Каховську дамбу, свідчать про майбутню спробу РФ перетворити залишені населені пункти в "випалену землю".

Водночас експертне середовище переконане, що окупанти, ймовірно, імітуватимуть оборону Херсона, залишивши на передовій новобранців. Хоча, за інформацією українського командування, Росія готується до відведення артилерії з-під Херсона.

Президент Володимир Зеленський закликав не вірити пропагандистам РФ про нібито наміри покинути місто в разі наступу ЗСУ. Таким чином, ворог намагається створити інформаційний фон, щоб заплутати Україну щодо справжніх планів.

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