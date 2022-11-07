Про це повідомляють у командуванні "Південь".

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Херсоні припинили трансляцію російські пропагандистські канали.

Це сталося ще тиждень тому, повідомляє спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у своєму Telegram-каналі.

"Пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще з тиждень тому. Натомість почало ловити Суспільне на 92.00 FM", - додав він.

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Що відбувається у Херсоні сьогодні

Як відомо, наприкінці серпня Збройні сили України почали проводити контрнаступальні дії на півдні. Станом на 21 жовтня повідомлялося про звільнення 88 населених пунктів.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія створює інформаційні умови, щоб виправдати можливу здачу значних територій Херсонської області.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що росіяни влаштували інформаційну операцію про нібито втечу з Херсона, однак їхні найбільш підготовлені солдати залишаються на місцях.

Крім того, у ОК "Південь" повідомляють, що росіяни на півдні продовжують імітацію відступу з деяких окупованих територій.

Зараз російські окупанти проводять "евакуацію" з Правобережжя Херсонщини. Вони вивозять людей, а також розкрадають місто.

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