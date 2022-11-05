На лівобережжі ворог мінує узбережжя та облаштовує вогневі позиції.

На півдні російські окупанти продовжують імітацію відступу з деяких окупованих територій.

Про повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 11:00.

"Ворог продовжує тактику різнопланових маневрів на окупованих територіях, намагаючись створити враження відступу з деяких територій", - сказав він.

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Як повідомив спікер, обстановка в південнобузькому операційному районі та зоні відповідальності "Півдня" лишається складною та напруженою.

Ворог продовжує тероризувати населення тилових та нещодавно звільнених регіонів обстрілами, ракетними ударами та атакувати дронами-камікадзе. Також окупанти ведуть активну оборону та намагаються утримати зайняті рубежі.

"На правобережжі ворог здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі – проводить замінування узбережжя, вивозить населення за п’ятнадцятикілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції", - повідомив Назаров.

Угруповання РФ у Чорному морі нараховує 7 кораблів та катерів, які знаходяться на чергуванні та маневрують уздовж узбережжя Криму. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває один носій крилатих ракет із вісьмома "Калібрами" на борту.

Ситуація на півдні: актуальна інформація

З початку повномасштабного вторгнення Росії ЗСУ звільнили на півдні понад 2400 кілометрів квадратних території. Левову частку з цього числа вдалося відвоювати в рамках контрнаступу, який почався в кінці серпня і триває донині.

Радник президента США Джейк Салліван в ході недавнього візиту пообіцяв, що Штати допоможуть Україні зброєю для звільнення Херсона: "Ми повинні забезпечувати Україну всім необхідним, щоб тривали ці операції (контрнаступальні — УНІАН). Ми обговорювали якраз, що саме потрібно Україні, щоб провести ці операції".

За словами радника ОПУ Олексія Арестовича, окупанти покинули окремі позиції з метою зробити лінію фронту більш щільною і зайняти вигідні оборонні рубежі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що рашисти спробують уникнути прориву ЗСУ. Для цього їм доведеться відійти на лівий берег Дніпра і здати Херсон. В іншому випадку українські захисники продовжать переслідувати окупантів за річкою.

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