Такі заходи окупаційна влада проводить у Сімферополі.

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти інформують населення про дії у разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. "У Сімферополі окупаційна влада проводить заходи інформування населення про дії у разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в населеному пункті Чаплинка Херсонської області загарбники шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО/ООС і працівників силових структур. Крім того, триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ.

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Також росіяни продовжують чинити тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць, поінформували у Генштабі.

Що відбувається у Криму

За даними Генштабу, в Криму з 21 листопада почали вручати під підпис повістки про мобілізацію.

В розвідці вважають, що російські окупанти готуються до оборони півострова, будуючи захисні лінії в Джанкойському районі.

Раніше у Раді Нацбезпеки повідомили, що у Криму ліквідували іранських інструкторів, які навчали окупантів пілотуванню дронами-камікадзе "Шахед-136".

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що російські військові та колаборанти хвилюються, що українська армія може зайти на територію Криму.

Тим часом колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що Україна може звільнити Крим вже у 2023 році.

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