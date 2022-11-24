Олексій Данилов дав зрозуміти, що будь-яка подальша іранська військова присутність буде мішенню.

У РНБО підтвердили ліквідацію іранських інструкторів, які навчали російських окупантів пілотуванню дронами-камікадзе "Шахед-136".

Як повідомляє The Guardian, секретар РНБО Данілов надіслав союзникам російських окупантів чіткий меседж, сказавши, що ЗСУ знищили в Криму іранців, які допомагали росіянам керувати безпілотниками "Shahed-136".

Раніше ізраїльська преса повідомляла про 10 убитих іранців у Криму. Олексій Данилов дав зрозуміти, що будь-яка подальша іранська військова присутність буде мішенню.

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"Вони були на нашій території. Ми їх сюди не запрошували, і якщо вони співпрацюють із терористами та беруть участь у знищенні нашої нації, ми повинні їх убити", - заявив секретар РНБО.

Іранські інструктори дронів-камікадзе в РФ

20 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на територію Російської Федерації прибули іранські радники та інструктори з використання безпілотних літальних апаратів. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА "Shahed-136" та перспективних БпЛА "Arash-2".

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що українські сили могли знищити російський центр управління та навчання іранськими дронами, які окупанти широко застосовують для ударів по південних містах.

Пізніше повідомлялось, що іранських інструкторів з дронів-камікадзе перевезли до Білорусі.