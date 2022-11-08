Українській армії необхідно просунутися ближче до півострова, деокупувавши Херсонську область.

Україна може звільнити окупований Росією Крим вже в наступному році, зробивши його непридатним для оборони росіян.

Як зазначив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес в інтерв'ю Радіо Свобода, якщо ЗСУ почнуть звільняти Херсонську область все ближче до Криму, то вони зможуть застосувати далекобійну артилерію для знищення російських цілей на півострові. З цим чудово впораються HIMARS.

"І як тільки вони (українські воїни - УНІАН) почнуть застосовувати високоточну зброю по російських авіабазах і пунктах зберігання чи матеріально-технічного забезпечення та військово-морських об’єктах у Криму, то я думаю, що Крим стає непридатним для оборони росіян. І саме тому, я вважаю, Україна звільнить Крим до літа", - заявив Годжес.

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Деокупація Криму: що відомо

Як повідомляв УНІАН, незаконні вибори в анексованому Росією Криму відбулися 14 вересня 2014 року. Країна-агресорка окупувала півострів, усі вісім років рашисти знущалися з мирного населення, викрадали та катували кримських татар.

23 серпня 2021 року в Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій розпочали "Кримську платформу". Її утворили з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, у якій надається однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Російської Федерації. Декларація фіксує наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією; зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції відносно Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи задля зміцнення безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні.

17 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що може так статися, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом.

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