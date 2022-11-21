На півострові не виконано план з мобілізації до лав окупаційної армії.

В окупованому Криму від сьогодні, 21 листопада 2022 року, почали вручати під підпис повістки про мобілізацію.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, на тимчасово окупованій території АР Крим тривають заходи з прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.

Зазначається, що в Сімферополі 19 листопада відбулася нарада за участі так званих керівників силових структур з представниками управління міста та головами селищних рад. За даними Генштабу, головним питанням "цього збіговиська" було невиконання визначених кількісних показників мобілізації.

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З метою вирішення зазначеної проблеми з 21 листопада представники так званих військових комісаріатів та поліції розпочали вручення жителям Криму повісток під підпис.

Війна в Україні: що відбувається в Криму

Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що з військової точки зору зараз йде переформатування захопленого Російською Федерацією півострова Крим в острів.

Раніше повідомлялося, що колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що Україна може звільнити окупований Росією Крим вже в наступному році, зробивши його непридатним для оборони росіян.

При цьому військовий експерт Петро Черник вважає, що Крим не можна повернути Україні дипломатичним способом, єдиний шлях деокупації – бойові дії.

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