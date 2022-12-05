Наслідки атаки встановлюють.

В ніч на 5 грудня російські загарбницькі війська обстріляли Кривий Ріг.

Про вибухи повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі. Повідомлення з'явилося о 02:11.

"Кривий Ріг. У місті декілька потужних вибухів. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - зазначив він.

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Вілкул додав, що наслідки атаки наразі встановлюються.

Обстріли Кривого Рогу

Як відомо, місто неодноразово потрапляло під атаки російської загарбницької армії.

14 вересня Росія завдала ракетного удару по місту сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Удар припав по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури, зокрема по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури.

Мешканців двох районів міста довелося евакуювати через підняття рівня води в р. Інгулець.

15 вересня окупанти знову вдарили по Кривому Рогу ракетами, поціливши у промислове підприємство. Потім вони знову завдали ударів по території в районі гідротехнічних споруд.

Вже 26 вересня російська армія вдарила по міському аеропорту. У ОВА повідомили, що його інфраструктура зруйнована.

27 листопада загарбницькі війська обстріляли залізничну інфраструктуру у Лозуватській громаді Криворізького району.

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