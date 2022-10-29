У бойовиків незаконних збройних формувань у Луганській області значні проблеми з грошовим забезпечення.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.
"За наявною інформацією, у незаконних збройних формуваннях тимчасово окупованої території Луганської області значні проблеми з грошовим забезпечення. Бойовики не отримують призначених виплат", - зазначили у Генштабі.
Ситуація в Луганській області під час війни з Росією - найважливіші новини
Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.
Зокрема, 7 жовтня українські військові звільнили від російських окупантів 7 населених пунктів області: Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.
24 жовтня стало відомо, що ЗСУ витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М'ясожарівка і Невське Луганської області.
Сьогодні, 29 жовтня, у Міністерстві оборони України заявили, що селище Невське у цьому регіоні звільнено від російських окупантів.