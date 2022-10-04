Прокуратура повідомила про підозру громадянину Російської Федерації, ватажку одного з незаконних збройних формувань так званої "ДНР" Ігорю Безлеру, який причетний до катування українців у Криму.
Про це повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим та міста Севастополя у Telegram.
Зокрема, колишній ватажок незаконного збройного формування "ДНР", який також причетний до окупації півострова, підозрюється в катуваннях українців у Криму.
"Прокуратура автономії повідомила про підозру громадянину РФ, активному учаснику подій, які призвели до окупації кримського півострова, саме він пізніше став одним із ватажків незаконного збройного формування, яке діяло на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
Так, дії підозрюваного кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України) та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 ККУ).
Як зазначили у прокуратурі, підозрюваний активно сприяв окупації збройними силами РФ території Автономної Республіки Крим.
Також у березні 2014 року, перебуваючи у м. Сімферополь, підозрюваний разом зі спільниками викрав трьох громадян України через їх публічну демонстрацію проукраїнської позиції в Криму та спротив окупації півострова.
Терорист "ДНР" Ігор Безлер: які злочини він вчинив
У червні 2014 року у місті Горлівка на Донеччині Безлер очолив угруповання бойовиків.
За даними СБУ, було встановлено, що разом зі своїми спільниками він організував та керував викраденням і катуванням місцевого підприємця. Після цього зловмисник вчинив умисне вбивство потерпілого.
Крім того, у липні 2014 року він організував викрадення рядового одного з батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення. За наказом ватажка угруповання бойовики катували та вбили незаконно затриманого чоловіка.