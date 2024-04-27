Ворог вдарив по двох об’єктах енергетичної інфраструктури.

Під час нічного ракетного удару росіян Львівщина була атакована різними типами ракет, в тому числі "Кинджалами", внаслідок чого виникли пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram. "Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:58 по 06:02, наша область пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал". Три крилаті ракети воїни ПвК Захід збили. На жаль, є і влучання", - написав Козицький.

Зазначається, що ворог атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалися пожежі. Підрозділи ДСНС оперативно загасили загоряння, є руйнування.

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Козицький повідомив, що жертв, постраждалих, руйнувань житлової інфраструктури станом на цю годину на Львівщині немає, системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться.

"Цієї ночі окупанти атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Енергосистемі важко втримати баланс виробництва і споживання. Маємо допомогти. Щоб не довелося застосовувати погодинні відключення, будь ласка, не вмикайте енергоємні електроприлади з 19:00 до 22:00", - закликав очільник ОВА.

Нічна ракетна атака: що відомо

В ніч на 27 квітня росіяни здійснили масовану ракетну атаку, завдавши комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. За даними Повітряних сил, ворог застосував 34 ракети різних типів, 21 з яких було знищено.

За інформацією ДТЕК, росіяни атакували чотири ТЕС, завдавши серйозних пошкоджень енергетичному обладнанню. Внаслідок обстрілу є постраждалі. Наразі енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки.

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