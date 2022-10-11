Більше 700 жителів Мелітопольщини стали жертвами викрадень російськими окупантами.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, жителі окупованих територій Запорізької області не ідуть на співпрацю з окупантами.

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"Тому останнім тільки і лишається від безсилої люті викрадати і катувати людей, щоб добитися хоч якоїсь взаємодії. Більше 700 жителів Мелітопольщини стали жертвами викрадень. Окупанти не звертають уваги ні на вік, ні на стать, ні на професію мешканців. Забирають "на підвал" і домагаються співпраці будь-якими способами", - зазначив він.

Мелітополь в окупації

Як відомо, Мелітополь з 26 лютого перебуває у тимчасовій окупації. 11 березня росіяни викрали міського голову Івана Федорова, згодом його звільнили.

У самому місті активно працюють партизани. За даними мера, станом на червень мелітопольським партизанським рухом і співпрацею спецслужб було усунено понад 100 окупантів.

Крім того, українські партизани порізали горло російському військовому, який чіплявся до дівчинки на вулиці, а також підірвали штаб "Єдиної Росії".

На початку жовтня Федоров повідомив, що російські окупанти почали примусову мобілізацію на території Мелітопольського району.

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