Його госпіталізували.

У тимчасово окупованому російськими загарбниками Мелітополі партизани порізали горло військовому армії РФ, який чіплявся до дівчини.

Про це повідомляє міський голова міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Годину тому солдат РФ намагався домогтися неповнолітню дівчину прямо на вулиці одного з мікрорайонів міста. Та наші партизани скрізь. Окупанту "підрізано" горло", - повідомив Федоров.

За його словами, це сталося близько 21:00 на вулиці Героїв України.

"Зґвалтування як військовий злочин є найважчим злочином, а також однією із складових геноциду. Наші ЗСУ знайдуть кожного, хто скоює ці страшні злочини із нашими жінками та дітьми! Кожний відповість за скоєне!" - підкреслив мер Мелітополя.

На опублікованих відео можна побачити, як чоловіки у військовій формі переносять пораненого чоловіка на носилки та передають медикам.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Мелітополі українські партизани підірвали штаб пропутінської "Єдиної Росії".

Також раніше рух спротиву підірвав залізничний міст поблизу міста. Після цього росіяни проводили у Мелітополі та найближчих населених пунктах масові фільтраційні заходи для пошуку винних у підриві партизанів.

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