Система ППО в Криму відпрацювала в районі аеродрому Бельбек, повідомив "губернатор" Севастополя.

У захопленому Росією Криму - в місті Севастополь, спрацювала система протиповітряної оборони.

Система ППО, за попередніми відомостями, в районі аеродрому Бельбек збила дрон, написав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.

Посіпака окупантів звернувся до жителів з проханням "зберігати спокій".

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"У Севастополі знову відпрацювала система ППО в районі Північної сторони. За попередніми даними, збили безпілотник в районі аеродрому Бельбек...", - поділився псевдочиновник.

Вибухи в Криму 2022 - найважливіші новини

У Криму в серпні сталися вибухи на аеродромі біля Новофедорівки, були знищені близько 10 літаків супротивника. Після цього люди в паніці почали масово залишати півострів.

Пізніше пролунали вибухи на військовому складі біля Джанкоя. Російська сторона стверджувала, що на складі здійснена диверсія.

Вранці 8 жовтня стало відомо, що на залізничній гілці побудованого росіянами Кримського мосту сталася сильна пожежа - там загорілися сім паливних цистерн залізничного складу. Крім того, частково обвалилися два автомобільних прольоти мосту.

Російські силовики стверджували, що на мосту підірвали вантажівку.

Президент Росії Володимир Путін назвав вибух на Кримському мосту "терактом" і звинуватив у причетності до його здійснення спецслужби України.

У Федеральній службі безпеки РФ звинуватили в організації вибуху начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. В ГУР назвали звинувачення з боку російської спецслужби "нісенітницею".

Довідка УНІАН. РФ захопила український Крим у 2014 році. Проти незаконної анексії півострова виступив майже весь світ. Росія перетворила курортний Крим на військову базу.

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