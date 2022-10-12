У розвідці відмовилися коментувати заяви "фейкових структур".

У Головному управлінні розвідки МОУ звинувачення ФСБ у причетності до вибухів на Кримському мосту керівника ГУР Кирила Буданова назвали "нісенітницею".

Про це заявив Суспільному представник прес-служби ГУР МО Андрій Юсов.

"Вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету РФ — нісенітниця. Це фейкові структури, які обслуговують режим Путіна, тому коментувати їхні чергові заяви ми не будемо", - відповів Юсов. Відео дня

Напередодні російська ФСБ назвала організатором вибухів на Кримському мосту керівника ГУР МОУ Кирила Буданова. Вибухівку нібито перевозили через Болгарію, Грузію та Вірменію, залучивши до цього іноземців.

Вибухи на Кримському мосту - що відомо

Вранці 8 жовтня, стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, якою їздять автомобілі.

Також повідомлялося про загибель в результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту був спецоперацією СБУ. Офіційно у Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського мосту ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

За інформацією російського пропагандистського інформагентства РИА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом було відновлено.

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту Кримським мостом буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

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