Як саме була організована атака, не уточнюється.

У вівторок, 16 серпня, на складі техніки та боєприпасів біля Джанкоя на території тимчасово окупованого Криму сталися потужні вибухи. Їх організував "елітний військовий український підрозділ".

Такою інформацією поділилося видання The New York Times з посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства оборони України.

Згідно з отриманими даними, наші бійці діяли у ворожому тилу. Однак подробиці операції і тим більше назва підрозділу на розголошуються.

Українська сторона не підтвердила своє причастя до вибухів. Однак офіційні особи натякнули, що знищення військового складу — це не випадковий інцидент.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram про продовження "демілітаризації" Криму та інших захоплених територій держави до їх "повної деокупації". А радник керівника ОПУ Михайло Подоляк розповів, що півострів у складі нормальної держави — "це Чорне море, відпочинок, гори і туризм".

Вибухи у Криму сьогодні: що сталося

Під Джанкоєм рано вранці 16 серпня сталися вибухи. Спочатку посібники окупантів розповідали про пожежу на електричній підстанції.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що горить російська військова частина у селищі Азовське Джанкойського району.

За словами Міноборони РФ, на півострові поблизу Майського було "загоряння" у військовій частині на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів. А пізніше російська сторона назвала вибухи результатом диверсії.

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