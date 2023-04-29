Дві людини досі вважаються зниклими безвісти.

Рятувальники, поліція та волонтери завершили пошуково-рятувальну операцію на місці російської атаки по житловій багатоповерхівці в Умані.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, з-під завалів вдалося врятувати 17 осіб. Загальна кількість загиблих сягнула 23.

Відомо, що 22 людей дістали з-під завалів, ще одна померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей. Це троє хлопчиків (півтора роки, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

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Також внаслідок ракетного удару поранено 9 людей. Наразі усі 23 загиблих ідентифіковані. Водночас ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими.

Удар по Умані 28 квітня - що відомо

Вночі 28 квітня російські окупанти ударили ракетами по Україні, запустивши 23 ракети. Одна з них влучила в багатоповерхівку в Умані (Черкаська область).

Весь день і ніч рятувальники та мешканці міста розбирали завали зруйнованого будинку. Вже на ранок 29 квітня було відомо, що загинули 23 людини, зокрема, п’ятеро дітей. Жертвою атаки також став легендарний рок-музикант з Миколаєва Володимир Макаровський (гурт FOXTROTT).

Ізраїль висловив підтримку Україні у зв'язку з ракетним обстрілом Умані, міста, що є має особливе релігійне та культурне значення для євреїв зі всього світу.

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