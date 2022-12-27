У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області невідомі розстріляли сім'ю з восьми осіб.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Інцидент стався 26 грудня в Червоногвардійському районі міста.

Всіх членів сім'ї вбили пострілами в голову. Серед жертв - троє дітей віком 1, 7 та 9 років. Відзначається, що після цього озброєні автоматами люди втекли на автомобілі.

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Злочини окупантів в Україні

Нагадаємо, що в листопаді російські загарбники розстріляли в Запорізькій області сім'ю з двома неповнолітніми дітьми. Повідомлялося, що чоловік заступився за дружину, коли до неї почали чіплятися окупанти. Спочатку вони вбили його, а потім і саму жінку з дітьми.

Раніше в лісі Херсонської області знайшли вбитими викрадених російськими військовими українського диякона та його сина. Їх розстріляли.

В Ізюмі Харківської області під час ексгумації виявили останки родини. Дві жінки і маленька дівчинка загинули в результаті бомбардування.

Нещодавно стало відомо, що в березні в Херсонській області російські військовослужбовці розстріляли машину з мирними людьми, а потім переїхали її танком.

Також повідомлялося про вбивство диригента херсонської філармонії Юрія Керпатенка. Чоловіка розстріляли в його будинку за відмову співпрацювати з окупантами.

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