Місце розстрілу оточили військовослужбовці РФ.

Російські окупанти у ніч на 18 листопада розстріляли цілу сім'ю з двома неповнолітніми дітьми у Запорізькій області.

Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах та СБУ, напад на родину Дармобідів стався у Пологівському районі в селі Комиш-Зоря.

Місце розстрілу оточили військовослужбовці РФ.

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Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram пише, що поруч з родиною оселилися бойовики "ДНР" і "кадирівці".

Окупанти пристали до жінки. Чоловік спробував за неї заступитися, і ті його розстріляли. А потім вбили жінку разом з дітьми.

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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