Правоохоронцям вдалося встановити ймовірне місце захоронення жертв супротивників.

У березні в Херсонській області російські військові розстріляли авто з двома цивільними та переїхали його танком.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, у березні військовослужбовці РФ між двома селами у Херсонському районі розстріляли з автоматичної зброї машину, у якій перебували двоє цивільних, та переїхали авто танком.

Зазначається, що правоохоронці встановили ймовірне місце захоронення загиблих, які були поховані місцевими жителями на кладовищі.

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Їх буде ексгумовано для проведення експертиз.

"У ході проведення слідчих дій зафіксовано понад 50 вхідних та вихідних отворів на транспортному засобі, які лишились внаслідок обстрілу. Автомобіль буде направлено для подальшого проведення відповідних комплексних судово-криміналістичних експертиз", - розповіли в ОГПУ.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ситуація в Херсонській області під час війни з Росією - що треба знати

9 листопада стало відомо, що російські загарбники вирішили відступити з правобережжя Херсонської області на лівобережжя. Вороги визнали, що відступають через серйозні проблеми з постачанням. Вже 11 листопада у Херсон зайшли українські воїни.

Супротивники перед відступом залишили після себе багато мін та катівень.

Після відступу вороги не раз обстрілювали Херсонську область, є руйнування, жертви й постраждалі. Зокрема, 27 листопада повідомлялося, що за добу супротивник 54 рази обстріляв регіон, загинула одна особа, а дві - постраждали.

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