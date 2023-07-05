На Донбасі за добу відбулися десятки боїв, зазначили у Генштабі.

В Україні російські загарбники упродовж минулої доби намагалися відкинути назад Сили оборони й отримували гідну відповідь.

Тривають важкі бої на Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському та Лиманському напрямках, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому у середу вранці, 5 липня. За даними Генштабу, на цих напрямках упродовж доби було 40 боїв.

Супротивники на Куп’янському напрямку намагалися наступати у районі південніше Новоселівського Луганської області, але українські воїни тримають оборону стійко й відбили всі ворожі атаки.

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"На Лиманському напрямку протягом доби за підтримки авіації противник робив спроби витіснити наші війська з займаних позицій в районах західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області, успіху не мав", - зазначили у Генштабі.

За його даними, на Бахмутському напрямку росіяни під щільним вогнем артилерії та авіації проводили атаки біля Богданівки та Оріхово-Василівки Донецької області. Всі атаки з боку супротивника були відбиті.

Біля міста Авдіївка Донецької області наші воїни продовжують стримувати наступ з боку супротивника. У районі Мар’їнки Сили оборони відбили всі ворожі атаки.

Що відомо про контрнаступ України зараз

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни на Херсонському й Запорізькому напрямку основні сили спрямовують на те, щоб не дозволити українським воїнам рухатися вперед.

Наші захисники та захисниці продовжують наступати на Бердянському й Мелітопольському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах й, зокрема, б'ють з артилерії по виявлених ворожих цілях.

Крім того, сили оборони продовжують наступати південніше та північніше Бахмута й закріплюються на досягнутих рубежах.

Війна в Україні - новини, які зараз варто знати

Президент Володимир Зеленський на початку червня підтвердив, що українські воїни почали контрнаступати. На Донбасі від росіян вже звільнили низку населених пунктів.

Західні ЗМІ дізналися, що контрнаступальні дії на півдні України нешвидкі через встановлення супротивником великої кількості мін.

Варто зазначити, що, на думку колишнього радника Офісу президента України, військового експерта Олексія Арестовича, найближчим часом ворогу загрожують серйозні неприємності у Запорізькій області - на роботицькому напрямку.

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