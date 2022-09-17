Глава держави наголошує: якщо через страх застосування Росією ядерної зброї інші країни підуть з нею на згоду, то це стане початком Третьої світової війни.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що на окупованій Запорізькій атомній електростанції знаходяться 500 російських бойовиків.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю Reuters, відео спілкування оприлюднене на сторінці президента у соціальній мережі Facebook.

"На окупованій Запорізькій атомній електростанції сьогодні знаходяться 500 бойовиків", - заявив Зеленський.

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"Я, до речі, дуже вдячний МАГАТЕ за те, що вони зробили справедливі висновки, незважаючи ні на що. Попри те, що Росія тиснула. Вони сказали, що тільки повна демілітаризація. Це те, про що ми постійно говорили і порушували питання - повна демілітаризація атомної станції забезпечить безпеку. І то, ми з вами розуміємо, що це не факт, що буде все безпечно. Тому що на зараз вона повністю не працює. Атомна електростанція - шість блоків", - сказав Зеленський.

Зеленський наголошує, що не повинно бути діалогу з людьми, які погрожують світу ядерною зброєю

"Це питання знищення Землі просто, початок цього. Я навіть не можу зрозуміти, як можуть допустити спецслужби, розвідки світу, потужніші розуми світу, щоб Росії навіть надати шанс про це думати. І мені здається, цього не буде, якщо чесно. Але однак, ми не можемо щось остаточно з вами прогнозувати з цією державою", - сказав Зеленський.

"Але, вибачте мені, боятися чогось там, що може зробити ця держава, і тому піти з ними на ту чи іншу згоду – це гірший результат, на який можна піти. Це тоді точно початок Третьої світової війни. Тому що це надає право таким державам як Росія, або державам, які про це думають, або лідерам тих нещасних народів, які обрали собі таких авторитарних лідерів, що спроможні використовувати таку зброю або захоплювати території, чи не використовуючи ядерної зброї, погрожувати такою зброєю і захоплювати території і катувати людей. Не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю", - наголосив Зеленський.

"Я не вважаю, що з ними можна говорити. Треба думати про те, як жити далі світові без таких людей", - наголосив Зеленський.

"І коли лунають ті чи інші меседжі з російського телебачення відомих політиків про те, що вони готові використовувати (ядерну зброю - УНІАН) в якомусь разі, або навіть після якихось умов, - навіть далі не треба слухати. Не треба аналізувати. Треба розуміти, хто це сказав. І зробити все, щоб більше ця людина нікому нічого не говорила і не погрожувала. Ось що треба робити світу", - заявив президент.

Глава держави зазначив, що такі люди не мають права погрожувати світу.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. Окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. На початку вересня місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС.

2 вересня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що два експерти організації продовжать роботу на АЕС на постійній основі. Також Гроссі запропонував Раді безпеки ООН створити зону ядерної безпеки і захисту на ЗАЕС.

15 вересня Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що складається із представників 35-ти держав-членів ООН, ухвалила резолюцію, у якій вимагає від Росії негайно припинити окупацію Запорізької АЕС.

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