Штати закликали Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об'єктах або поблизу них та повернути Україні повний контроль.

США підтримали ініціативу щодо створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.

Як повідомляє Reuters, про це заявив речник Держдепу США.

"Бої біля атомної станції небезпечні та безвідповідальні, і ми продовжуємо закликати Росію припинити всі військові операції на українських ядерних об'єктах або поблизу них та повернути Україні повний контроль. Ми також підтримуємо заклики України до створення демілітаризованої зони навколо атомної електростанції", - сказав представник Держдепу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 серпня, загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Перед тим, 5 серпня, окупанти чотири рази обстріляли АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі висловив серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС, заявивши, що це підвищує ризик ядерної катастрофи. Він закликав усі сторони конфлікту проявляти максимальну стриманість поблизу ядерного майданчика.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до Запорізької АЕС "для гарантування технічної підтримки ядерної безпеки".

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