За його словами, країну-окупанта треба контролювати і після війни.

Україна повинна системно ослаблювати Росію, інтегрувавшись до євроатлантичних і європейських структур.

Про це в інтерв'ю польському новинному порталу Wirtualna Polska заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, майбутнє відносин України і Росії буде "дуже складним процесом".

"Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише "путінську кліку". І суспільство тут ні при чому. А ще ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії Путіна!", – заявив Буданов.

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Очільник ГУР додав, що майбутнє з РФ важко прогнозувати, адже невідомо, на скільки елементів вона розпадеться і з ким Україні доведеться говорити про репарації та притягнення до відповідальності винних у злочинах.

"Наші завдання, завдання України – це системне та державне ослаблення Російської Федерації. Для цього ми повинні активно входити в євроатлантичні та європейські структури: політичні, економічні, безпекові, правові, гуманітарні та освітні...Нарешті, ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною Російською Федерацією. Щоб ніколи не повторилося те, що було з Україною", – заявив керівник ГУР.

Шлях України в ЄС і НАТО

3 лютого в Україні заплановане проведення саміту Україна – ЄС. Серед пріоритетних питань, на ньому будуть обговорюватись успіхи у виконанні Україною семи рекомендацій, необхідних для переходу до передвступних переговорів з ЄС.

23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Євросоюзі.

Водночас Єврокомісія представила рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна повинна втілити. Зокрема, серед цих рекомендацій – пришвидшення відбору суддів Конституційного суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією і відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з європейським, схвалення і втілення закону про національні меншини тощо.

Водночас вступ України в НАТО західні політики наразі вважають малоймовірним. Володимир Зеленський заявив, що Росія бореться за те, щоб шлях України до НАТО не був коротким.

Колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки Генрі Кіссінджер заявив, що членство України в НАТО буде "доречним" після встановлення миру.

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