З якої причини госпіталізували консультанта Кремля поки невідомо.

Російський філософ, один із головних творців ідеології "руського міра" Олександр Дугін госпіталізований.

Про це повідомив у Telegram-каналі прихильник путінського режиму, російський політолог Сергій Марков.

Він додав, що Дугін потрапив до лікарні після того, як побував на місці загибелі доньки Дар’ї.

Хто такий Олександр Дугін

Олександр Дугін — філософ, політолог та консервативний публіцист. Він є одним з ідеологів концепцій "руського міру" та новоєвразійства, які передбачають домінування РФ над сусідніми країнами, протистояння США та НАТО.

Західні ЗМІ називають його одним із головних ідеологів сучасної Росії. До нього нібито прислухається Володимир Путін, багато силовиків та кремлівських чиновників.

З 2014 року він внесений до списку санкцій ЄС, а з 2015 року потрапив під персональні обмеження США та Канади через причетність до військової агресії проти України.

Як повідомляв УНІАН, у Підмосков'ї підірвався автомобіль доньки російського філософа Олександра Дугіна - Дар'ї Дугіної - 29-річної журналістки та політолога. Дугіна загинула на місці. Інцидент стався ввечері, 20 серпня. Вона їхала автомобілем Toyota Land Cruise, коли під час руху машина підірвалася, в'їхала в огорожу та згоріла, а уламки розкидало по всій дорозі.

Першою версією назвали вибух газового балона, проте зараз російські правоохоронці схиляються до того, що під дном авто спрацював вибуховий пристрій.

Крім того, знайомий загиблої та лідер громадського руху "Російський горизонт" Андрій Краснов заявив, що підірваний автомобіль належав батьку Дар'ї Дугіної. Він припускає, що ціллю був сам Олександр Дугін.

"Це машина батька, Даша іншою машиною їздить, але вона поїхала сьогодні на його машині, а Олександр Гелійович поїхав інакше. Він повернувся, був на місці трагедії. Наскільки я розумію, ціллю був безпосередньо Олександр Гелійович або, може, вони вдвох", — сказав він.

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