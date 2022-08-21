Дугіна загинула в результаті підриву джипа в ніч на 21 серпня у Підмосков'ї.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова пригрозила Україні після загибелі дочки ідеолога "русского міра" Дар'ї Дугіної.

Про це пишуть кремлівські ЗМІ.

Вона заявила, що в разі причетності Києва до вбивства антиукраїнської пропагандистки Москва заговорить про "держтероризм".

"Якщо версія про український слід у розслідуванні загибелі Дугіної підтвердиться, мова піде про політику державного тероризму Києва", - сказала Захарова.

Водночас радник Голови ВП Михайло Подоляк зазначив, що Україна не причетна до підриву автомобіля Дар'ї Дугіної.

Після інформації про загибель дочки Дугіна про "український слід" в ту ж ніч заявили підконтрольні Кремлю окупанти.

Дарина Дугіна загинула у результаті підриву джипа у ніч на 21 серпня в Підмосков'ї. Жінка працювала в російських ЗМІ, відбілювала військові злочини РФ і закликала вбивати українців.

Її батько - Олександр Дугін - консультант Путіна з пропаганди, є ідеологом "русского міра". Дугін, своєю чергою, теж закликав до геноциду української нації.

У мережі пишуть, що ціллю невідомих, наймовірніших, був сам Дугін.

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