Вибух в автомобілі, за кермом якого перебувала Дарина Дугіна, стався під днищем транспорту.

Російські силовики розслідують загибель дочки рашистського ідеолога і консультанта Путіна Дар'ї Дугіної.

Кремлівські ЗМІ пишуть, що загибель сталася в результаті підриву автомобіля.

За інформацією очевидців, вибух в автомобілі, за кермом якого перебувала Дугіна, стався під днищем транспорту. Після цього позашляховик зайнявся, він з'їхав з дороги і влетів у будівлю біля траси.

Згідно з іншою версією, вибухівку під джип Дугіної підклали вже на парковці фестивалю "Традиція". Приїхавши на майданчик, неонацист разом зі своєю дочкою припаркували авто на тій ділянці, де в'їзд був вільним. Камер навколо неї не було.

Знайомий загиблої Андрій Краснов підтвердив, що машина належить її батькові – Олександру Дугіну.

Зараз пропагандисти активно просувають гіпотезу, що автомобіль з Дугіною нібито підірвали українські "націоналісти". З цього приводу вже висловилися підконтрольні Кремлю Пушилін і Рогов (останній "очолив" "військово-цивільну адміністрацію" окупованої частини Запоріжжя).

Російські бойовики стверджують, що метою атаки могла бути як сама дівчина, так і її батько.

Як писав УНІАН, у Підмосков'ї підірвали джип Land Cruiser Prado Дар'ї Дугіної - дочки відомого російського "філософа" і путінського пропагандиста Олександра Дугіна.

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