Він підкреслює, що це має бути виправлено.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що жодна міжнародна організація досі не знайшла в собі сил, щоб отримати доступ до місць утримання українських полонених на території Росії.

Про це він сказав у своєму відеозверненні. Зеленський нагадав, що сьогодні з візитом у Києві перебував чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.

"Звичайно, ми говорили про те, передусім, як зробити дієвою ОБСЄ. Це одна з тих міжнародних організацій, які мають значний потенціал, але з різних причин у критичних ситуаціях мають великий дефіцит конкретних дій, великий дефіцит рішучості", - зауважив глава держави.

Відео дня

Він додав, що ОБСЄ може суттєво збільшити увагу та відповідно діяти щодо депортації українців з окупованої території в Росію, а також щодо ситуації з українськими полоненими.

"Жодна міжнародна організація досі не знайшла в собі сил, щоб отримати доступ до місць утримання наших полонених на території Росії. Це має бути виправлено. Я сподіваюся, що головування Північної Македонії в ОБСЄ буде цьому сприяти", - наголосив Зеленський.

Українські військовополонені

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що РФ незаконно утримує 800 поранених та важкопоранених українських військовослужбовців.

Відомо, що у 2022 році під час обмінів полоненими з РФ в Україну вдалося повернути майже 1600 людей.

Наприкінці грудня уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька повідомила, що наразі близько 3,4 тис. українських військовослужбовців знаходяться у полоні, ще 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

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