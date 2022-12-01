Сьогодні було звільнено ще 50 українських воїнів.

З 24 лютого з російського полону вже повернули понад 1,3 тис. українців.

"Сьогодні вдалося повернути додому з російського полону ще 50 українців. Четверо офіцерів, 46 сержантів і рядових. Армія, тероборона, нацгвардійці, ВМС та прикордонники. Я дякую всій нашій команді, яка працює для звільнення українців: Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець. Просто молодці. Дякую кожному й кожній, хто допомагає!", - повідомив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський повідомив, що загалом з російського полону вже повернуто понад 1,3 тис. українців.

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"Повернемо й усіх інших! Уся Україна буде вільною. Всі українці будуть удома", - додав він.

Обмін полоненими 1 грудня: деталі

1 грудня з полону було звільнено ще 50 захисників України.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що повернуто оборонців Маріуполя та "Азовсталі", полонених, які перебували в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках.

Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, а найстаршому - 59.

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