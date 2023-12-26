Він був знищений цієї ночі.

Після удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", який перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії, "під питанням" доля 73 осіб.

Про це пише російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела. Вранці гауляйтер окупованого Криму Сергія Аксьонов заявляв про загибель однієї людини, ще двоє, за його словами, отримали поранення.

За даними журналістів, відразу після удару "під питанням" була доля 57 членів екіпажу і 16 людей, які брали участь в розвантажувальних роботах. "Зазвичай в офіційній статистиці "граються" з цифрами (особливо при потужних вибухах), відносячи загиблих до "безвісти зниклих", - додали вони.

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Знищення корабля "Новочеркаськ": деталі удару

Нагадаємо, що в ніч на 26 грудня у Феодосії пролунали потужні вибухи. У мережі відразу з'явилися знімки і відео з місця удару - в порту почалася масштабна пожежа, чутна була детонація.

У Повітряних силах Збройних сил України заявили про знищення ВДК "Новочеркаськ". Вони зазначили, що цей корабель міг перевозити безпілотні літальні апарати типу "Shahed", які Росія активно використовує для атак по Україні.

Увечері представник Повітряних сил заявив, що всі, хто був на борту великого десантного корабля, загинули. Сам "Новочеркаськ" знищений.

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