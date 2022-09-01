Було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.

Сьогодні над Енергодаром "працювала" група російських ударних вертольотів К-52 ("Алігатор"), які завдавали ударів по житлових кварталах.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

У розвідці нагадали, що зранку 1 вересня Енергодар, місто-супутник Запорізької атомної електростанції, піддався обстрілам з боку окупаційних військ.

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"Над містом "працювала" група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах. Було завдано мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів. Сьогодні на ЗАЕС має розпочатись місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі. Ранкові обстріли є частиною плану провокування Місії, направленого на створення потрібної Кремлю картинки. Вочевидь, окупанти традиційно спробують звинуватити ЗСУ в обстрілах станції та мирних жителів", - наголосили в розвідці.

Нагадаємо, 1 вересня о 4:57 супротивники здійснили мінометний обстріл майданчика Запорізької АЕС, спрацював аварійний захист, і відключився 5-й енергоблок.

Раніше мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що мінометні обстріли у місті не припинялися з 5-ї ранку 1 числа. За його словами, також лунали автоматні черги.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила на ЗАЕС, попри повідомлення, що загарбники почали інтенсивний обстрілювати Енергодар.

Довідка УНІАН. Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС та її місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу РФ не захотіла біля ЗАЕС створити демілітаризовану зону. З початку серпня вороги періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

МАГАТЕ на запрошення Кабміну сформувало місію для візиту на ЗАЕС. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Місію очолив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Місія сфокусується на трьох завданнях: ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів та фізичний захист.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що РФ намагається зірвати візит місії МАГАТЕ до АЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля електростанції.

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