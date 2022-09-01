Інтенсивний обстріл росіянами Енергодара – міста-супутника ЗАЕС – триває з 5:00 ранку.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила на Запорізьку АЕС попри повідомлення, що російські війська почали інтенсивний обстріл міста-супутника ЗАЕС Енергодара.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначив генсек агентства Рафаель Гроссі, місії відомо про "посилення військової активності у цьому районі", але зупинятися на півшляху спостерігачі не збираються.

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"У цьому районі спостерігається підвищена військова активність. Зайшовши так далеко, ми не зупинимося", - сказав він.

Раніше мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що мінометні обстріли у місті не припинялися сьогодні, 1 вересня, з 5-ї ранку. За його словами, у місті також чутно автоматні черги.

Як повідомляв УНІАН, на запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ до ЗАЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС.

При цьому Єрмак підкреслив, що "це саме російські провокації".

Довідка УНІАН. Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

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