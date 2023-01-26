У повітряному просторі столиці під час сьогоднішньої ворожої атаки було зафіксовано близько 20 ракет різного типу.

Наразі всі об'єкти інфраструктури Києва працюють у штатному режимі .

Про це зазначається у повідомленні Київської міської військової адміністрації у Telegram. За оперативними даними, в повітряному просторі Києва під час сьогоднішньої ворожої атаки зафіксовано близько 20 ракет різного типу.

У КМВА зазначають, що всі повітряні цілі були знищені.Водночас є жертви серед цивільного населення. "Внаслідок падіння частин ракет загинув 55-річний чоловік. Ще двоє отримали поранення, їх госпіталізували", - зауважили у військовій адміністрації.

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Масований обстріл 26 січня

Як повідомляв УНІАН, Росія сьогодні здійснила чергову ракетну атаку по території України.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники випустили у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, усі були збиті протиповітряною обороною.

На Вінниччині зафіксовано влучання ворожих ракет, ніхто не постраждав. Також відомо про пошкодження двох об'єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибух, що пролунав у Дніпровському районі Києва. Згодом він додав, що внаслідок влучання частини ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі Києва одна людина загинула, ще двох поранено.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ракетної атаки на Київ.

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