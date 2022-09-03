На місцях "прильотів" працюють рятувальники та медики.

На Миколаївщині внаслідок обстрілів окупаційних військ загинула 8-річна дитина, шестеро отримали поранення, з них - двоє дітей.

Про це у Telegram повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Станом на зараз: Миколаївська область, Березнегувате - загибла дитина 8 років, 4 отримали осколочне поранення, двоє з них - діти. м. Миколаїв - 2 поранених", - написала вона. Відео дня

Голова облради зазначає, що на місцях "прильотів" працюють рятувальники та медики. Вона додала, що інформація про постраждалих уточнюється.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, однак силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

Підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Південнобузькому напрямку сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Як зазначили в Інституті вивчення війни, Росія, користуючись інформаційної "тишею" України довкола контрнаступу на півдні, продовжує брехати про вигадані "провали" українського війська через офіційні та неофіційні джерела.

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