Вороги продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області.

Минулої доби українські військові успішно відбили атаки та наступ ворога на кількох напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.

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Так, протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних та понад 20 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах.

Зокрема, постраждали населені пункти Полтавка, Пришиб, Перемога, Хрещенівка, Осокорівка та Білогір’я.

Зазначається, що з початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, однак силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

"Зокрема, підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій", - розповіли у Генштабі.

Водночас, на Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала - підрозділи сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу просуватися вглиб території України.

На Харківському, Слов’янському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Запорізькому та Новопавлівському напрямках ворог обстрілював населені пункти та території поблизу них.

Також на Південнобузькому напрямку сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Нагадаємо, загарбники вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого й атакували і військові, і цивільні об’єкти. Українська армія дає загарбникам гідну відсіч. На нашій землі вже ліквідували близько 48 700 окупантів.

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