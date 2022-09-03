Росія через свої офіційні та неофіційні джерела продовжує дезінформувати про хід контрнаступу ЗСУ.

Втома від війни у росіян і викликане цим погіршення підтримки бойових дій ускладнить для Путіна вербування нових бойовиків.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили недавнє соцопитування Левади-центру, згідно з яким 48% респондентів наполягають на продовженні "спецоперації", а все більше молоді схиляються до мирних переговорів.

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Це досі високі показники підтримки агресії Путіна, додали експерти, але все більше у населення проявляється втома від війни, що стане для Кремля проблемою – наприклад, керівництву РФ буде складніше вербувати нових "добровольців".

Також в Інституті зазначили, що Росія через свої офіційні та неофіційні (рашистські блогери) джерела продовжує дезінформувати про хід українського контрнаступу.

Російські блогери і чиновники постійно твердять, користуючись "тишею" України щодо ходу боїв на півдні, що наступ українських сил провалився, і що операція з деокупації тільки шкодить самій Україні.

Аналітики підкреслили, що результати контрнаступу "не можуть бути вирішені відразу, а подання Росією негайної поразки України через відсутність постійних претензій України на територіальні придбання, є навмисним затемненням реальності".

Як писав УНІАН, 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу на півдні. Відтоді українським військам вдалося дещо посунути лінію фронту, констатували в британській розвідці.

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