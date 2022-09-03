У Соледарі окупанти серйозно пошкодили дитсадок "Червона Квіточка", а інших містах є влучення у підприємстра, будинки.

На Донеччині окупанти ракетами вдарили по Краматорську та Слов'янську, обстрілювали й інші населені пункти, є поранені.

Про це повідомив у Facebook голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він зазначає, що сьогодні вночі росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади.

Відео дня

"У Краматорську ракета влучила в продовольче підприємство — поранено 1 людину, пошкоджено 2 будівлі та знищено 9 автомобілів. Ще одне влучання — у підприємство легкої промисловості. Там зайнялася пожежа, на місці працюють рятувальники", - написав він.

За його словами, у Слов'янську окупанти поцілили у приватне та комунальне підприємства. "За попередньою інформацією, жертв немає, обсяги завданої шкоди встановлюємо. Також на території громади пошкоджено 7 будинків у Билбасівці", - додав він. За його словами, під обстріли потрапили Курахове та Вовчанка — пошкоджено базу відпочинку та один будинок, обійшлося без постраждалих.

"Гучно минула ніч у Сіверську: по місту є прильоти. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюємо", - написав Кириленко.

За його словами, у Соледарі окупанти вели поодинокі обстріли та пошкодили дитсадок. Пошкоджено приватний будинок та сільськогосподарська техніка у Роздолівці, але постраждалих немає.

Кириленко зазначив, що у Званівці внаслідок обстрілу поранено одну людину, їй надано медичну допомогу. Також він повідомив, що під ранок відбувся артобстріл Авдіївки, обійшлося без жертв.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, однак силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

Підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Південнобузькому напрямку сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Як зазначили в Інституті вивчення війни, Росія, користуючись інформаційної "тишею" України довкола контрнаступу на півдні, продовжує брехати про вигадані "провали" українського війська через офіційні та неофіційні джерела.

Вас також можуть зацікавити новини: