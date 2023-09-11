Їх випустили з ракетоносця Чорноморського флоту.

24 серпня Росія атакувала цивільне вантажне судно у Чорному морі, удар відбила українська протиповітряна оборона.

Про це заявив прем'єр-міністр Ріші Сунак, виступаючи в парламенті з доповіддю про саміт G20, який він відвідав у Нью-Делі, пише Reuters. Це перший випадок, коли офіційна особа прокоментувала обстріл судна, зазначає агентство.

"Завдяки розсекреченим розвідувальним даним ми знаємо, що 24 серпня російські військові обстріляли цивільне вантажне судно в Чорному морі кількома ракетами", - сказав Сунак.

Відео дня

Ракети були націлені на вантажне судно під ліберійським прапором, пришвартоване в порту, і були успішно збиті, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Великої Британії. Серед них були дві ракети "Калібр", випущені з ракетоносця Чорноморського флоту.

Небезпека у Чорному морі

Нагадаємо, Росія вийшла з зернової угоди, заявивши, що буде розглядати судна, які слідують в українські порти, як потенційних перевізників військових вантажів.

У Сполучених Штатах та Великобританії також попереджали, що росіяни можуть провести "операцію під чужим прапором" та атакувати цивільні судна, щоб звинуватити у нападі Україну.

Днями стало відомо, що британські військові літаки патрулюють акваторію Чорного моря для попередження атак по кораблям з українським зерном.

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