Британців непокоїть, що росіяни можуть атакувати цивільні судна.

Літаки Королівських ВПС Великобританії почали патрулювати акваторію Чорного моря. За задумом британського уряду, це має стримати Росію від ударів по суднам, що перевозять українське зерно.

У прес-релізі, який розповсюдила прес-служба прем'єр-міністра Великобританії, зазначено, що після виходу із Чорноморської зернової ініціативи Росія оголосила своєю законною ціллю всі судна, які прямують до України, незалежно від вантажу. В серпні для підкріплення своєї погрози росіяни обстріляли та висадили десант на цивільне судно, що прямувало до одного з українських портів на Дунаї.

У британському уряді зазначили, що Лондон задіяв свої розвідувальні можливості, зокрема спостереження за допомогою авіації, щоб стежити за діяльністю Росії в Чорному морі.

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"У рамках цих операцій зі спостереження авіація Королівських ВПС виконує польоти над цим районом, щоб стримати Росію від нанесення незаконних ударів по цивільних суднах, що перевозять зерно", – йдеться в заяві.

Зазначається, що британці прагнуть запобігти не тільки відкритому нападу на цивільні судна, але й провокації "під чужим прапором".

Напад росіян на турецьке цивільне судно

Як писав УНІАН, вранці 13 серпня російський військовий корабель відкрив "попереджувальний вогонь" по турецькому суховантажу "Сукра Окан", який йшов до українського Ізмаїла. Це сталося після того, як екіпаж проігнорував вимогу росіян зупинитися для огляду вантажу. Також росіяни висадили на судні вертолітний десант.

Реагуючи на цю подію, українське МЗС звинуватило Росію у грубому порушенні міжнародного права. Українські дипломати закликали позбавити Росію можливості блокувати судноплавство в Чорному морі.

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