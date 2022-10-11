"Прильоти" зафіксовано в місті Оріхів та смт Степногірськ.

Російські окупанти знову обстріляли Запорізьку область, загинуло семеро осіб і стільки ж травмовано.

Про це повідомляють у Офісі президента України.

"Знову під ударом Запорізька область. Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. "Прильоти" прийшлися в місто Оріхів та смт Степногірськ", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Росія продовжує тероризувати Запоріжжя та область

У кінці вересня російські загарбники завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні на виїзді з міста. Внаслідок атаки загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.

Вже 6 жовтня окупанти запустили ракети по житлових кварталах Запоріжжя. Загинуло 17 осіб, врятовати вдалося 21 людину.

В ніч на 9 жовтня росіяни знову атакували ракетами С-300 та X-22 житлові квартали міста. Загинуло 14 людей, серед них 1 дитина.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти свідомо вдарили саме по житловому будинку.

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