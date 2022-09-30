За його інформацією,мова йде про людей, які чинили спротив під час фейкового референдуму.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області російські загарбники посилили тиск на місцевих жителів і почали масово депортувати тих, хто чинив спротив псевдореферендуму.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров заявив в ефірі телемарафону.

"Пресинг наших жителів посилюється. Починаються масові депортації тих людей, які чинили спротив під час проведення фейкового референдуму. Ті, хто голосували проти, їх почали депортувати", - сказав він.

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В якості прикладу Федоров розповів про жінку, у якої окупанти в телефоні знайшли докази, що її дитина онлайн займалася у школі за українською програмою. Їй дали 10 днів, щоб виїхати зі своєї домівки.

За його словами, всього у Запорізькій області проживали 1,3 млн людей, із яких у псевдореферендумі проголосувати близько 7 тисяч і то під тиском та з порушеннями.

Також він зазначив, що окупанти масово забирають майно людей, зокрема будинки та квартири.

Крім того, окупанти опублікували наказ, згідно з яким збираються націоналізувати 200 баз відпочинку у Запорізькій області.

"Це робиться навмисно, щоб створити додатковий тиск на жителів… Рашисти намагаються вкрасти все можливе і неможливе, бо розуміють, що вони там не надовго", - додав мер Мелітополя.

Псевдореферендуми в Україні

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей псевдореферендуми з метою приєднання до Російської Федерації.

Країни Заходу заявили, що не визнають результати цих "голосувань" та запровадять санкції.

29 вересня російський президент Володимир Путін підписав укази про нібито "визнання незалежності" окупованих російськими військами територій Херсонської і Запорізької областей.

У своїх указах Путін хибно послався "на волевиявлення народу" Херсонської і Запорізької областей, а також на "принципи і норми міжнародного права".

За даним Генштабу ЗСУ, загарбники на окупованих територіях погрожують українцям у разі відмови від російських паспортів звільненнями з роботи та виселенням.

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