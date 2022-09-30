Серед загиблих є двоє дітей, ще одна дитина поранена.

Внаслідок російського ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя загинули 30 осіб та 88 поранених.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Серед померлих є двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення зазнала також 3-річна дівчинка", - повідомив Клименко.

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За його даними, також є втрати і серед поліцейських. Зокрема, загинув 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань, ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них - у тяжкому стані. "Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок", - зазначив Клименко.

Очільник Нацполіції також повідомив, що на місці трагедії продовжують працювати близько 80 фахівців. Слідчі та криміналісти поліції допомагають колегам із СБУ збирати докази.

"Наразі відомо, що росіяни били по людях модернізованими ракетами С-300. Вирви від цих модифікованих ракет не такі глибокі, але радіус вибухової хвилі набагато більший", - пояснив Клименко.

Удар по гумколоні в Запоріжжі

Близько 07:00 30 вересня росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Ворог випустив 16 ракет, чотири з яких влучили в район авторинку та по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із міста до тимчасово окупованої території.

Люди, які стояли у черзі, планували забрати своїх родичів чи відвезти гуманітарну допомогу.

Станом на 12 годину дня повідомлялося про 25 загиблих та 62 поранених внаслідок ударів.

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