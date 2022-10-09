Кількість загиблих зросла до 14 осіб.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по Запоріжжю зросла до 14 осіб.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Запоріжжя. Одне з українських міст, проти якого Росія спрямовує свій ракетний терор. Цієї ночі внаслідок російських ударів по звичайних житлових будинках у Запоріжжі загинули щонайменше 14 людей", - зазначив він.

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Зеленський нагадав, що кількість загиблих може зрости, адже розбір завалів зруйнованих будівель досі триває.

"Сотні сімей залишилися без житла. Від удару однієї з ракет – важкої протикорабельної ракети Х-22 – по звичайному дев’ятиповерховому житловому будинку був зруйнований цілий під’їзд, із першого по шостий поверх. Це був свідомий удар. Той, хто віддав наказ, і ті, хто його виконували, знали, куди б’ють", - наголосив глава дерджави.

Росія вдарила по Запоріжжю

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 9 жовтня, окупанти завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах Запоріжжя.

Частково зруйновано 9-поверхівку та п'ять приватних будинків. Також пошкоджень зазнали понад 50 багатоповерхівок та 20 будинків приватного сектору. Крім того, пошкоджено торговельні заклади, адмінбудівлі, офісні приміщення, дитсадки, школи та інфраструктурні об’єкти.

Раніше повідомлялось про 13 загиблих та 89 поранених, з яких 11 дітей.

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