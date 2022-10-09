Громадян закликають перебувати в укриттях, бо є висока ймовірність повторних атак.

Російські загарбники знову здійснили чергову атаку на Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях!", - наголосив Старух.

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"Висока ймовірність повторних атак. Допомагаємо один одному. Ворог підступний, пам’ятаємо про це", - додав голова ОВА.

Пізніше Старух повідомив, що ворог поцілив ракетою в об’єкт інфраструктури обласного центру.

"Виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - зазначив Старух.

Удар російських окупантів по Запоріжжю: що відомо

Як повідомив у Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, за попередніми даними, інфраструктура міста зазнала руйнувань.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти регулярно завдають ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок удару російських окупантів по Запоріжжю 6 жовтня загинуло 17 осіб.

Сбогодні голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що кількість загиблих унаслідок удару по Запоріжжю 6 жовтня може зрости до 20 осіб.

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