Наслідки встановлюються.

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили нову атаку по Запоріжжю, зафіксовано близько десяти прильотів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів. Наслідки встановлюються. Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки. Допомагаємо один одному", - повідомив він.

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Росія тероризує Запоріжжя: що відомо

Як відомо, останнім часом росіяни посили обстріли міста. У кінці вересня вони завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.

Вже 6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах міста. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину.

В ніч на 9 жовтня окупанти знову завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах міста. Загинуло 14 людей, серед них 1 дитина. На місцях продовжуються пошукові роботи.

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