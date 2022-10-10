Сьогодні вночі російські окупанти здійснили нову атаку по Запоріжжю, зафіксовано близько десяти прильотів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Чергова ворожа атака! Перебувайте в укриттях! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів. Наслідки встановлюються. Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки. Допомагаємо один одному", - повідомив він.
Росія тероризує Запоріжжя: що відомо
Як відомо, останнім часом росіяни посили обстріли міста. У кінці вересня вони завдали ракетного удару по гуманітарній автоколоні цивільних на виїзді з Запоріжжя, загинули 30 осіб, 88 отримали поранення.
Вже 6 жовтня російські окупанти запустили ракети по житлових кварталах міста. В результаті атаки було зруйновано декілька багатоповерхівок, під завалами опинилися люди.
У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок удару загинуло 17 осіб, врятовано 21 людину.
В ніч на 9 жовтня окупанти знову завдали ударів ракетами С-300 та X-22 по житлових кварталах міста. Загинуло 14 людей, серед них 1 дитина. На місцях продовжуються пошукові роботи.