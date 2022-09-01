Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки.

Російські військові ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до Запорізької АЕС.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки", - зазначив він. Відео дня

Старух наголосив, що Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС.

"Вимагаємо від РФ припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкту", - додав голова ОВА.

Раніше Орлов заявив, що мінометні обстріли у місті не припинялися сьогодні, 1 вересня, з 5-ї ранку. За його словами, у місті також чутно автоматні черги.

Як повідомляв УНІАН, на запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолює генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Місія сфокусується на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається зірвати візит місії МАГАТЕ до ЗАЕС, імітуючи бойові дії в Енергодарі та обстрілюючи територію біля АЕС.

При цьому Єрмак підкреслив, що "це саме російські провокації".

Довідка УНІАН. Російські загарбники захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. З того часу Росія відмовилася від пропозиції створити демілітаризовану зону довкола ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію та територію біля неї.

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